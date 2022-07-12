Завдяки Україні восени Росію можуть виключити з ПА ОБСЄ, – Кравчук

Українська делегація подала правки до регламенту Парламентської асамблеї ОБСЄ щодо можливості виключення з її лав країни-агресорки Росії.

Про це на брифінгу повідомила заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, заступниця голови фракції "Слуга народу", членкиня української делегації в ПА ОБСЄ Євгенія Кравчук.

"В ОБСЄ не існує механізму виключення ні країни, ні парламентської делегації з цієї організації. В ПАРЄ нам вдалося виключити Росію з Ради Європи повністю. Тут цей механізм треба прописати. Якщо треба, то ми напишемо. Відповідно, ми подали правку, яка буде голосуватися восени в Болгарії, в Софії, у жовтні. Це фактично зміни до регламенту парламентської асамблеї ОБСЄ", – заявила вона.

Депутатка додала, що ці зміни має проголосувати так званий постійний комітет представників делегацій.

"Проголосувати зміни, за якими країна, що чинить агресію проти іншої країни-члена ОБСЄ, виключається. Тоді керівництво може прийняти рішення про призупинення чи припинення повноважень такої делегації. У жовтні будуть точитися бої за зміни до регламенту, що дозволять вигнати Росію з парламентської асамблеї ОБСЄ", – зазначила Кравчук.

Вона не виключила, що в жовтні Росію та Білорусь взагалі можуть не допустити на засідання ПА ОБСЄ в Софії. Тоді ці країни не зможуть застосувати вето щодо змін до регламенту організації.

"Є така інформація, вона поки офіційно не оприлюднювалася. Але вона є, що буде бойкот з боку різних делегацій, якщо росіян допустять. Тому я думаю, що будуть знайдені механізми, щоб проголосувати за таке рішення. Проблема у тому, що Росія може тиснути на своїх сателітів. На країни Азії, не буду їх перелічувати, щоб у них був шанс не піддатися на тиск Росії. Але ми розуміємо, що до п’яти делегацій просто можуть отримувати смс від російської сторони. Однак ми доносимо меседж про те, якщо ПА ОБСЄ не зможе виключити Росію, то насправді це буде дуже погано для самої організації. Буде бойкот з боку багатьох делегацій. Це поставить під сумнів дієздатність організації загалом", – вважає Кравчук.

Нагадаємо, в червні Велика Британія не дала візи російській делегації для участі в сесії ПА ОБСЄ.

На початку липня стало відомо, що через позицію Росії ОБСЄ ініціювала заходи щодо закриття Офісу координатора проєктів в Україні.