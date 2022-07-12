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Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена

Незабаром має розпочатися навчання російських військових.

Іран планує передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових, – радник Байдена
Фото: ЕРА/UPG

Іран планує незабаром передати Росії кілька сотень безпілотників, зокрема бойових.

Про це заявив під час брифінгу в Білому домі радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, пише CNN.

Відомо також, що вже цього місяця іранці мають намір розпочати навчання для російських солдат щодо керівництва апаратами.

“Інформація вказує на те, що уряд Ірану готується надати Росії до кількох сотень (безпілотних літальних апаратів), включно з бойовими БПЛА, якнайшвидше”, – сказав Салліван.

Чи якусь частину дронів уже доставили до Росії – невідомо.

Речник Ради національної безпеки заявив CNN, що інформація, яку Салліван надав журналістам, базується на нещодавно розсекречених розвідданих.

Салліван стверджував, що новини про постачання безпілотників Іраном є доказом того, що напади Росії на Україну в останні тижні відбуваються “суворою ціною вичерпання її (РФ, - ред.) власної зброї”.

За його словами, Іран надавав аналогічні безпілотники єменським повстанцям-хуситам для нападу на Саудівську Аравію до оголошення перемир’я на початку року.

Інформація про постачання Іраном безпілотників до Росії з’явилася за день до першої поїздки президента Джо Байдена на Близький Схід на посаді президента США. Він зробить зупинки в Ізраїлі та Саудівській Аравії. Очікується, що головною темою обговорення стануть дії Ірану в регіоні та його ядерна програма.

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