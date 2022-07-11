Шотландія зупиняє програму підтримки українських біженців через брак відповідного житла

Уряд оголосив, що Шотландія призупиняє програму підтримки українських біженців на три місяці через брак відповідного житла.

Про це повідомило видання Guardian.

В заяві уряду Шотландії йдеться, що призупинення схеми “забезпечить, щоб ті переміщені особи, які вже тут, і ті, хто прибуде в найближчі місяці, були в безпеці та підтримці стільки, скільки їм потрібно, після небезпек, з якими вони зіткнулися вдома”.

Наразі до Шотландії прибули 7 тис. українців,з них 4666 зробили це за “суперспонсорською схемою”, яка була запущена 18 березня.

При цьому країна очікує прийняти додатково 18 тис. осіб у найближчі місяці. Таким чином на душу населення вона видасть більше віз, ніж Англія, Уельс та Північна Ірландія.

З такими темпами місцевій владі, можливо, доведеться вдатися до термінового розміщення, яке, за словами уряду, не відповідає “теплому шотландському прийому”, який вони прагнули запропонувати травмованим і вразливим людям.

Також уряд Шотландії закликав уряд Великобританії скасувати всі візові вимоги. Згідно зі схемою, яку планується припинити в середу, люди, які подають заявку на візу до Великобританії, можуть вибрати уряд Шотландії як спонсора. Лише після того, як міністерство внутрішніх справ Великої Британії схвалить заявку, біженець зможе виїхати до Шотландії.

Дані уряду на 5 липня засвідчують, що заявки на отримання віз, у яких Шотландія вказана як спонсор, зросла на 21% порівняно з попереднім тижнем, при цьому кількість виданих віз зросла на 27%, а число прибуттів за схемою спонсорства зросло на 20%.

Шотландський уряд забезпечив додаткове розміщення в готелях і університетських містечках, а нещодавно зафрахтував пасажирське судно, щоб забезпечити додаткове тимчасове житло з 739 кімнатами на шість місяців, починаючи з липня.

Крім того, влада Північного Ланаркширу планує відновити дві житлові вежі, які раніше були готові до знесення, для розміщення українських біженців. 200 будинків будуть доступні для використання через шість тижнів.

Таке рішення уряду Шотландії було зроблено після того, як уряд Уельсу призупинив подібну схему 10 червня. За словами уряду, тримісячна пауза в Шотландії не вплине на майже 18 тис. заявників на спонсорську програму, які ще не прибули.

Програма уряду Великої Британії “Домівки для України”, яка об’єднує біженців із сім’ями в Англії, відзначена низкою проблем. У травні стало відомо, що уряд намагається переселити сотні українців, які отримали візи за цією схемою, оскільки люди, з якими вони повинні були залишитися, були визнані “невідповідними”.

Як повідомив шотландський міністр, відповідальний за українські біженців, Ніл Ґрей, тимчасова пауза забезпечить, щоб Шотландія продовжувала “забезпечувати людям з України те, на що заслуговують”.

Нагадаємо, у вересні 2022 року в польських школах очікують ще 200 тис. українських дітей.