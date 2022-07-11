Литва розширила перелік заборонених для транзиту товарів до Калінінградської області: у переліку – спирт і цемент

Раніше західні ЗМІ писали, що ЄС може дозволити ввезення підсанкційних товарів на територію цього регіону.

У Литві з 10 липня розширився список заборонених для транзиту товарів до Калінінградської області Росії через свою територію.

Про це пишуть Deutsche Welle і Delfi Bizness. Раніше повідомлялось, що Єврокомісія в новому розʼясненні про застосування санкцій Євросоюзу може внести винятки щодо Калінінградської області.

Литва розширила обмеження на транзит до Калінінграда з Росії. До переліку товарів, транзит яких обмежується через санкції ЄС, тепер належать цемент, деревина, алкоголь, промислові хімікати на спиртовій основі та інша продукція. pic.twitter.com/hNMHNRdty9 — DW українською (@dw_ukrainian) July 11, 2022

Тепер заборонено також доставку цементу, деревини, алкоголю, промислових хімікатів. Від цих товарів Росія отримує значний прибуток, який може допомагати фінансуванню війни проти українців.

Винятками є хлористий калій, мінеральні та хімічні добрива, що містять азот, фосфор, калій. Також до винятків потрапили 672 найменування товарів, які можна ввозити у гуманітарних цілях, зокрема крейда.

"Транзит пасажирів і вантажів, які не потрапили під санкції ЄС, продовжується. Литва не впроваджувала жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", – цитує МЗС Литви Delfi.

Чергове розширення обмежень очікується 10 серпня, коли набуде чинності заборона на вугілля та інші види твердого викопного палива. З 5 грудня санкції мають поширитись на нафту.

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Євросоюзу. Росія звернулася з вимогою відновити транзит. Однак президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна продовжить дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози з РФ.