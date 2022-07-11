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Литва розширила перелік заборонених для транзиту товарів до Калінінградської області: у переліку – спирт і цемент

Раніше західні ЗМІ писали, що ЄС може дозволити ввезення підсанкційних товарів на територію цього регіону.

Литва розширила перелік заборонених для транзиту товарів до Калінінградської області: у переліку – спирт і цемент
Фото: marijampole.lt

У Литві з 10 липня розширився список заборонених для транзиту товарів до Калінінградської області Росії через свою територію.

Про це пишуть Deutsche Welle і Delfi Bizness. Раніше повідомлялось, що Єврокомісія в новому розʼясненні про застосування санкцій Євросоюзу може внести винятки щодо Калінінградської області. 

Тепер заборонено також доставку цементу, деревини, алкоголю, промислових хімікатів. Від цих товарів Росія отримує значний прибуток, який може допомагати фінансуванню війни проти українців.

Винятками є хлористий калій, мінеральні та хімічні добрива, що містять азот, фосфор, калій. Також до винятків потрапили 672 найменування товарів, які можна ввозити у гуманітарних цілях, зокрема крейда.

"Транзит пасажирів і вантажів, які не потрапили під санкції ЄС, продовжується. Литва не впроваджувала жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", – цитує МЗС Литви Delfi.

Чергове розширення обмежень очікується 10 серпня, коли набуде чинності заборона на вугілля та інші види твердого викопного палива. З 5 грудня санкції мають поширитись на нафту. 

Нагадаємо, Литва з 18 червня припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Євросоюзу. Росія звернулася з вимогою відновити транзит. Однак президент Литви Ґітанас Науседа заявив, що його країна продовжить дотримуватися санкційного режиму щодо обмежень на транзит до Калінінградської області та не реагуватиме на погрози з РФ.

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