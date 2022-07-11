Російський суд скасував рішення, яке заблокувало експорт казахстанської нафти

Трубопровід Каспійського трубопровідного консорціуму продовжить транспортувати казахстанську нафту.
Про це повідомляє NUR.KZ.
"Російський суд скасував рішення про зупинку роботи консорціуму", – йдеться у повідомленні.
Замість призупинення роботи консорціуму, трубопроводом якого до Європи йшла казахстанська нафта, суд призначив штраф у розмірі 200 тисяч рублів.
"Постанову Приморського районного суду Новоросійська від 5 липня 2022 року про адміністративне зупинення діяльності КТК змінити. Замінити покарання на штраф у розмірі 200 тисяч рублів", – сказано в ухвалі Краснодарського крайового суду.
Нагадаємо, Росія призупинила відвантаження казахської нафти, а Казахстан – транзит російського вугілля.
Крім того, повідомлялось, що Казахстан прагне постачати власну нафту до Європи в обхід Росії та виходить з угоди СНД про валютний комітет.