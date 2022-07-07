Казахстан прагне постачати власну нафту до Європи в обхід Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у четвер дав вказівку уряду диверсифікувати маршрути постачання нафти.

Про це повідомляє Reuters.

Це сталося на наступний день після того, як російський суд зобов’язав Каспійський трубопровідний консорціум призупинити діяльність трубопроводу, який транспортує близько 1% світової нафти, на 30 днів, посилаючись на проблеми, пов’язані з розливами нафти.

Казахстан відчутно залежить від викопного палива та використовує російські трубопроводи для експорту нафти до Європи.

За повідомленням агентства, зупинка трубопроводу, який транспортує нафту з величезного казахстанського родовища Тенгіз через Росію до Чорного моря, напружить ринок нафти саме тоді, коли він зіткнувся з однією з найгірших проблем з постачанням із часів арабського нафтового ембарго в 70-х роках.

"Токаєв, який намагався збалансувати відносини з Росією, Заходом і Китаєм, наказав провести дослідження щодо будівництва трубопроводу через Каспійське море, раніше запропонованого проекту, який транспортував би казахстанську нафту до Європи в обхід Росії", – інформує Reuters.

Президент заявив, що вдосконалення портової інфраструктури на Каспійському морі є "стратегічним завданням" уряду.

Нагадаємо, днями президент Казахстану закликав ЄС до глибшої співпраці і запропонував допомогу з нафтою та газом.

Після того, як на економічному форумі у Санкт-Петербурзі президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відмовився визнати "ДНР" та "ЛНР", Росія призупинила відвантаження казахської нафти, а Казахстан - транзит російського вугілля.