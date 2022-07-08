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Угода Ілона Маска про купівлю Twitter під загрозою зриву

За розрив угоди Маск може отримати штраф у розмірі один мільярд доларів.

Угода Ілона Маска про купівлю Twitter під загрозою зриву
Илон Маск
Фото: EPA\UPG

Угода Ілона Маска про купівлю знаходиться під серйозною загрозою.

Про це повідомляє The Washington Post.

Останніми тижнями переговори з інвесторами щодо купівлі Twitter охололи.

"Команда Маска припинила брати участь у деяких дискусіях щодо фінансування угоди на суму 44 мільярди доларів, у тому числі зі стороною, яку називають ймовірним інвестором. Джерела говорили на умовах анонімності через делікатність поточних дискусій", - йдеться у повідомленні.

Табір Маска скептично оцінив останні дані, які вони отримали від Twitter. Вони вважають, що мають недостатньо інформації, щоб оцінити перспективи компанії як бізнесу. А перевірити дані про спам-акаунти видається неможливим. Тому, як повідомляє джерело, команда Маска ймовірно незабаром "змінить напрямок діяльності".

За інформацією WP, спам-акаунти - не єдина причина можливого виходу Ілона Маска з угоди. Ціна акцій Twitter різко впала після його пропозиції про поглинання в квітні, створивши враження, що він переплачує. Крім того, Маск вже керує великими компаніями Tesla та SpaceX, а також деякими стартапами.

Проте умови угоди такі, що Маску буде непросто вийти із неї. Навіть якщо він переконає суддю дозволити йому вийти з угоди, він може отримати штрафні санкції за її розрив у розмірі один мільярд доларів.

У виданні повідомляють, що Twitter, який спершу боровся з пропозицією Маска про поглинання, буде в слабшій позиції, якщо угода розвалиться. Тому експерти очікують, що компанія боротиметься за завершення угоди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ілон Маск купив Twitter за $44 млрд. Проте завершення угоди зупинилось після того, як виявилось, що, за підрахунками Маска, 50% акаунтів у соцмережі є ботами. Перед тим у Twitter заявляли, що лише 5% облікових записів є фальшивими.

Маск також заявив, що «угода не може просунутися далі», якщо компанія не надасть доказів, що кількість ботів не перевищує 5% щоденних активних користувачів.

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