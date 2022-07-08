"Росія грає зі світом у голодні ігри", – Кулеба у виступі перед міністрами закордонних справ країн Group of 20

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив перед колегами з країн G20 у межах міністерського саміту, що проходить 7-8 липня на Балі.

Він підкреслив, що світ не має права дозволяти Росії шантажувати всіх високими цінами на енергоносії, голодом та погрозами безпеці. Про це пише The Guardian із посиланням на відеозвернення Кулеби.

"По суті, Росія грає зі світом у голодні ігри, однією рукою утримуючи морську блокаду українських портів, а іншою – перекладаючи провину за це на Україну. Росія передбачає залежність інших країн від будь-яких видів ресурсів як слабкість та запрошення використати цю залежність у якості важіля для отримання вигоди", – наголосив він.

Кулеба в Twitter за результатами виступу додав, що поставити Росію на місце – це глобальне завдання номер один, і сьогоднішня зустріч це довела.

Нагадаємо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та інші західні дипломати відмовилися сфотографуватися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для традиційного фото, яке завершує саміт G20.