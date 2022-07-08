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​Ніхто не може жити безпечно у світі, де толерується незаконне застосування сили, – Боррель про війну в Україні

Розв'язана Росією агресія проти України – це не просто війна, яка торкається Європи.

​Ніхто не може жити безпечно у світі, де толерується незаконне застосування сили, – Боррель про війну в Україні
Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Війна в Україні – це міжнародний конфлікт надзвичайної серйозності, перед обличчям якого ніхто не може бути нейтральним.

Про це Жозеп Боррель повідомив у Twitter

На вступному засіданні голів МЗС G20 голова європейської дипломатії заявив, що система багатосторонніх відносин перебуває під небувалим тиском у той момент, коли ми найбільше її потребуємо.

"Сьогоднішня зустріч міністрів закордонних справ G20 відбувається в особливо серйозному контексті після розв'язаної Росією жахливої війни проти України і ця агресія є грубим порушенням міжнародного права", – заявив Боррель.

Глава дипломатії ЄС зазначив, що це призводить до фрагментації світового порядку та ставить під загрозу глобальне економічне відновлення.

"Ніхто не може жити безпечно у світі, де незаконне застосування сили нормалізується або толерується. Я закликаю усіх допомогти припинити війну, відновити суверенітет України та забезпечити стримування глобальних наслідків", – зазначив він.

Нагадаємо, вчора на Балі стартувала зустріч голів МЗС країн G20. 7-8 липня проходить лише міністерська зустріч, а саміт лідерів країн G20 запланований на листопад. Питання, чи приїде Путін, лишається відкритим.

До слова, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба візьме онлайн-участь у міністерській зустрічі G20.

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