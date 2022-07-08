​Експрем’єр Японії Сіндзо Абе зазнав нападу під час виступу

Абе був доставлений до лікарні Медичного університету Нара.

Колишній прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе впав під час виступу на сцені спорткомплексу після ймовірного замаху.

Про це повідомляє Reuters.

“Експрем’єр Японії Сіндзо Абе був госпіталізований із кровотечею після падіння під час публічного виступу у західному місті Нара”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у залі було чутно звук, схожий на постріл, і охорона затримала одного підозрюваного.

“За словами присутнього на місці події кореспондента японського суспільного мовника, під час виступу Абе пролунали два послідовні постріли”, – стверджує видання.

Під час невідкладної госпіталізації колишній прем’єр-міністр був непритомним.

За даними правоохоронців, Абе не подає ознак життя. Уточнюється, що у нього зафіксовано зупинку серця, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Нагадаємо, Японія оголосила про запровадження нових санкцій проти РФ та Білорусі. До санкційного списку внесли 90 фізичних та юридичних осіб.