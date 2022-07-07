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У Швеції під час політичного фестивалю зарізали жінку

Вбивцю затримали.

У Швеції під час політичного фестивалю зарізали жінку
Фото: ЕРА/UPG

Під час політичного фестивалю на шведському острові Готланд зарізали жінку.

Про це пише Reuters.

Вбивцю вже затримали, ним виявився 30-річний чоловік. Вбивство сталося неподалік місця, де лідер Центристської партії Енні Луф виступала з промовою.

Поліція відмовилася коментувати мотиви чи політичну приналежність підозрюваного.

Водночас видання Daily Aftonbladet повідомило з посиланням на джерела, що чоловік був пов'язаний із неонацистською організацією.

Фото: ЕРА/UPG

Політичний фестиваль, що триває тиждень – це щорічний захід, який збирає тисячі людей. Політики оголошують промови та спілкуються з виборцями та туристами. Фестиваль проходить за два тижні до національних виборів у країні.

Нагадаємо, 3 липня у Копенгагені внаслідок стрілянини у торговому центрі загинуло кілька людей.

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