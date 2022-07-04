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У Копенгагені внаслідок стрілянини в торговому центрі загинули люди

Правоохоронці заарештували 22-річного данця.

У Копенгагені внаслідок стрілянини в торговому центрі загинули люди
Фото: ЕРА/UPG

У Копенгагені кілька людей загинуло внаслідок стрілянини у торговому центрі 3 липня. Точна кількість жертв – невідома.

Про це пише Reuters з посиланням на поліцію.

Правоохоронці заарештували 22-річного данця і вони не можуть виключити, що це був “терористичний акт”.

“Є кілька поранених, і тепер ми також знаємо, що є кілька загиблих”, – сказав журналістам головний інспектор поліції Сорен Томассен.

Він додав, що поліція розпочала масштабну пошукову операцію на території регіону Зеландія.

Сорен Томассен
Фото: ЕРА/UPG
Сорен Томассен

Багатоповерховий торговий центр Field's розташований приблизно за 5 кілометрів (3 милі) на південь від центру Копенгагена. Відомо, що озброєні офіцери вирушили на виклик пізно вдень після повідомлень про стрілянину та наказали людям залишатися на місці та чекати допомоги. На кадрах місцевих ЗМІ видно, як групи переляканих покупців вибігають з торгового центру.

Фото: ЕРА/UPG

Головна лікарня столиці Rigshospitalet прийняла “невелику групу пацієнтів” для лікування, викликавши додаткових лікарів і медсестер.

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, Верховний суд США скасував закон штату Нью-Йорк, який обмежує права на носіння зброї. Суд встановив, що закон штату, який вимагає від жителів доводити поважну причину носіння прихованої вогнепальної зброї у громадських місцях, порушує Конституцію країни.

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