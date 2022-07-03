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Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків

Вартість перельотів підвищуватимуть поступово: очікується, що це займе до п'яти років.

Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків
Фото: atr.ua

Лоукостер Ryanair відмовляється від політики дешевих квитків, а вартість перельотів будуть поетапно підіймати протягом п'яти років.

Про це розповів гендиректор компанії Майкл О'лірі в інтерв'ю Financial Times.

Він зазначив, що ціна на квитки авіакомпанії "невиправдано низька".

"Вважаю абсурдним, що кожен раз, коли я лечу в лондонський аеропорт Станстед, поїздка на поїзді в центральну частину Лондона дорожче, ніж квиток на літак", – сказав О'лірі.

За його словами, вартість квитків буде підвищена з нинішнього середнього рівня - 40 євро до 50-60 євро. При цьому Ryanair буде підвищувати вартість перельотів поступово: очікується, що цей процес займе до п'яти років.

У Financial Times заззначають, що така заява О'лірі говорить про зміну політики лоукостера. Раніше директор компанії сам звинувачував інших перевізників в тому, що ті не можуть знизити ціни на перельоти.

Ryanair - компанія з Ірландії, головний її офіс знаходиться в Дубліні. Вважається лідером і законодавцем бюджетних авіаперельотів в Європі. Протягом всієї своєї історії з 1984 року дешеві квитки були головною особливістю Ryanair.

Нагадаємо, на початку лютого Ryanair заявляла, що готова впродовж наступних 2-3 років розмістити в Україні до 20 літаків, а також відкрити декілька своїх баз за низки умов. Однак, цього поки що не сталося через війну Росії проти України.

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