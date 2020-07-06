Найближчими днями лоукостер розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків.

Найбільший лоукостер Європи, ірландська авіакомпанія Ryanair, 6 липня виконала перший регулярний рейс з Італії в Україну, доправивши пасажирів з Бергамо в аеропорт "Бориспіль".

Про це повідомляє avianews.

ZAXID.NET інформує про те, що перший рейс ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair з Італії прибув до Львова. Перший літак з Болоньї із 134 пасажирами приземлився у Львові о 14:00.

З 6 липня Ryanair розпочала польоти до Італії з Києва, Одеси та Харкова.

На 6 липня в лоукосту заплановано ще рейси з Бергамо і Болоньї в Одесу, з Бергамо до Харкова.

Фактичним перевізником виступить куплена 2019 року авіакомпанія Malta Air.

Повідомляють, що найближчими днями Ryanair розширить маршрутну мережу з Італії в Україну до 11 напрямків, на яких лоукост планує виконувати 28 рейсів на тиждень.

Раніше повідомляли, що з липня Ryanair планує відновити 40% рейсів.