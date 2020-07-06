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Ніч на 5 липня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років

З початку року у столиці встановлено 24 температурні рекорди.

Ніч на 5 липня в Києві виявилася найтеплішою за 140 років

Ніч на неділю, 5 липня, у Києві була найтеплішою за 140 років.

Про це повідомили у Центральній геофізичній лабораторії ім. Бориса Срезневського.

"За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ніч на неділю у Києві виявилась найтеплішою, адже її температура не опустилася нижче +20,6°С. Попереднє рекордне значення +20,5°С 1988 року перевищено на 0,1°С", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що загалом з початку року в Києві встановлено 24 температурні рекорди.

Як повідомлялося, лише в березні в Києві було встановлено 12 температурних рекордів.

За червень 2020 погода в Києві побила п'ять температурних рекордів. Середньомісячна температура склала 21,7°С, що на 3,5 градуси вище від норми. Найбільш спекотним став день 11 червня, коли повітря прогрілося до +33,3.

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