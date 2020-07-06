У вівторок у Києві до +29, короткочасний дощ

У вівторок, 7 липня, у Києві мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі +19 ... +21 градус, вдень +27 ... +29 градусів.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, вночі сильний дощ, вдень короткочасний дощ, грози, вітер північно-західний, 7-12 м / с, вдень місцями пориви 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 13... +19 градусів, вдень +15... +22 градуси.

У Карпатах уночі сильний дощ, удень короткочасний дощ, температура вночі +6... +11 градусів, вдень + 10... +15 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, місцями сильний дощ з грозами, в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м / с, вдень місцями шквали 15-20 м / с. Температура повітря вночі + 15... +21 градус, вдень +22... +29 градусів, у Сумській області +28... +33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, місцями сильні дощі, вдень в окремих районах град, вітер північно-західний, 7-12 м / с, вдень місцями шквали 17-22 м / с. Температура повітря вночі +15...+21 градус, вдень +28... + 34 градуси, у Вінницькій області +22... +27 градусів.

На сході України невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі + 18...+23 градуси, вдень + 34... +39 градусів.

На півдні України невелика хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +19... +25 градусів, вдень + 32... +39 градусів.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі + 20... +25 градусів, вдень + 33 ... + 38 градусів.

6 липня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях +24 ... + 29 градусів, в Дніпрі біля Києва +25 градусів.