В воскресенье в Киеве до +29 градусов

5 июля в Киеве переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +19...+21 градус, днем +27...+29 градусов.
Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.
На Западе переменная облачность, без осадков, ночью в Ивано-Франковской и Черновицкой областях местами кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +11...+18, днем +23...+30.
В Карпатах ночью кратковременный дождь, днем без осадков, температура ночью +9...+14 градусов, днем +17...+22 градусов.
В Моршине без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +24...+26 градусов.
В Трускавце также без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +23...+25 градусов.
В Сваляве без осадков, температура ночью +13...+15 градусов, днем +25...+27 градусов.
На севере переменная облачность, кратковременный дождь, днем гроза, в отдельных районах град.
Ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +16...+22 градусов, в Житомирской +14...+19 градусов, днем +25...+31 градус.
В центральных областях переменная облачность, ночью местами кратковременный дождь, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, днем в отдельных районах град.
Ветер северный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +17...+23 градуса, днем +28...+35 градусов, в Винницкой области ночью +14...+19 градусов, днем +25...+30 градусов, в Днепропетровской днем +33...+38 градусов.
На Востоке переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, температура ночью +15...+22 градуса, днем +32...+38 градусов.
На юге Украины также переменная облачность, без осадков, в Одесской области кратковременный дождь, ветер северный, 5-10 м/с, температура ночью +18...+23 градусов, днем +34...+39 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью +18...+23 градусов, днем +32...+37 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +20...+22 градуса, днем +32...+34 градуса.
4 июля на по состоянию на 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +25...+28 градусов, в Днепре в пределах Киева +25 градусов.