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ГлавнаяОбществоВойна

В Донецкой области при обстреле Зайцево погибла женщина

Боевики обстреляли населенный пункт на рассвете.

В Донецкой области при обстреле Зайцево погибла женщина
Фото: reporter.dn.ua

Сегодня утром в результате обстрела боевиков Зайцево Донецкой области погибла мирная жительница.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Сегодня, на рассвете 3 июля, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз открыли огонь по населенному пункту Зайцево. Вследствие циничного обстрела из минометов калибра 82-мм погибла местная жительница 1940 года", - говорится в сообщении.

"Оккупанты в очередной раз открыто продемонстрировали игнорирование Минских договоренностей и в очередной раз подтвердили, что они пришли на Донбасс убивать, грабить и разрушать, а жизнь гражданского населения для них ничего не стоит", - заявили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки боевики 10 раз открывали огонь на Донбассе. Потерь среди ВСУ не было. С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, применяя, в том числе, запрещенное вооружение.

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