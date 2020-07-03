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Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

Ранен один военнослужащий.

Боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" утром и под вечер боевики неоднократно открывали огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам наших защитников неподалеку Луганского. Также, противник активизировал свои огневые действия и вблизи Новоалександровки, применяя станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности группировки "Восток", возле Каменки, враг использовал против наших воинов 82-х мм минометы, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем, а в окрестностях Невельского - сначала стрелковое оружие, а затем крупнокалиберные пулеметы. Кроме того, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики дважды обстреляли и защитников населенного пункта Водяное.

С начала текущих суток вооруженные формирования РФ уже семь раз нарушили режим прекращения огня, применяя, в том числе, запрещенное вооружение.

Напомним, в течение суток 2 июля вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

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