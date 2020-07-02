Боевики два раза нарушили режим тишины на Донбассе

С начала сууток 2 июля вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи Луганского, противник дважды обстреливал украинских воинов из минометов 120-го и 82-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Потерь среди украинских военнослужащих не было.

"Несмотря на относительное затишье на других участках фронта, украинские защитники не питают иллюзий, что оккупанты начали соблюдать договоренности о перемирии. Военнослужащие пристально наблюдают за противником, полностью контролируя его действия. Также это время наши воины использовали на дооборудование позиций участков боевого столкновения", - заявили в штабе.

Напомним, за 1 июля вооруженные формирования России на Донбассе пять раз нарушали режим прекращения огня, применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение. Потерь не было.