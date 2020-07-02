Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении оперуполномоченному отделения Нацполиции в Кагарлыке Киевской области.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

Правоохранитель подозревается в истязании, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса).

"Установлено, что во время событий в ночь с 23 на 24 мая 2020, полицейский по указанию непосредственного руководителя удерживал руки потерпевшей в то время, как его руководитель надел противогаз на женщину и с целью получения разоблачительных показаний периодически зажимал дыхательную трубку", - сообщили в ГБР.

Отмечается, что после начала досудебного расследования по этому делу, в ГБР стали обращаться другие лица, сообщавшие о пытках. Так, по данным следствия, в начале января работники полиции, ранее подозреваемые в пытках и изнасиловании, пытали двух задержанныех для получения признания в совершении краж.

"Правоохранители били потерпевших, перевозили их в багажном отделении автомобиля по окраине города. После доставки пострадавших в отделение - применяли к ним электрический ток и приковывали наручниками к батарее в коридоре, где они находились до следующего дня. Кроме того, следствием установлено, что подозреваемый начальник одного из секторов отделения полиции в мае 2020 года с целью получения признательных показаний избил еще одного гражданина. В результате чего пострадавший получил телесные повреждения средней степени тяжести", - собщили в ГБР.

Фото: dbr.gov.ua

По данным фактам сообщили о подозрении еще одному сотруднику Кагарлыкского отделения полиции, а также задержанным в мае оперуполномоченному и начальнику одного из секторов, которые сейчас содержатся в Киевском следственном изоляторе (ч. 2 ст. 127 Уголовного кодекса). Таким образом, следователи ГБР сообщили о подозрении четверым работниками Кагарлицкого отделение полиции.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении двух новых подозреваемых меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, 25 мая внутренняя безопасность Нацполиции задержала двух полицейских из Кагарлыка по подозрению в изнасиловании 26-летней женщины. В тот же день подразделение расформировали, а сотрудников отправили на переаттестацию.

Сергей Сулима и Николай Кузив были задержаны после того, как женщина дала показания об избиении и изнасилованиями правоохранителями, которые доставили ее в отделение для дачи пояснения по поводу краж.

26 мая суд арестовал полицейских. Они не имеют права на залог. 22 июня им уточнили подозрение - сейчас их подозревают в изнасиловании группой лиц (ст.152 УК) и в истязании по предварительному сговору группой лиц (ст. 127 УК). Превышение полномочий сотрудником правоохранительного органа (ст. 365 УК) исчезло из квалификации", - говорится в сообщении. 365-ю статью переквалифицировали на 127-ю.