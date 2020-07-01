В "Слуге народа" признали технологическую неготовность Украины к дистанционному обучению

Украина не готова к дистанционному обучению в условиях, которые связаны с пандемией коронавируса.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и науки, представитель партии "Слуга народа" Сергей Бабак, передает Радио Свобода.

По его словам, сейчас дистанционное образование и онлайн-образование в Украине не могут заменить очное образование, а только могут служить "дополнительным инструментом" для получения знаний.

"Делать его полноценным? Украина еще к этому не готова технологически и совсем другие методы преподавания", - сказал Сергей Бабак.

При этом он добавил, что именно дистанционное образование может быть выходом в условиях пандемии, несмотря на критику, в том числе со стороны родителей.

"Что касается первого сентября. Я понимаю, что люди не хотят дистанционного образования. Я понимаю, что часто это свои собственные интересы ("Мне не с кем оставить ребенка") ... Я все понимаю. Есть очень много причин, и все они имеют право на жизнь. Единственное, что у меня есть ко всем родителям простой вопрос: а если 1 сентября запретят детям идти в школу, что делать? Вообще ничего не делать? Тогда, может, все же лучше дистанционное образование? Ну, это хоть какой-то элемент доступа к знаниям", - сказал Бабак.

Напомним, 23 июня и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий пообещала не переводить школы на обязательное дистанционное обучение. В то же время она заявила, что формат обучения с 1 сентября будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.

27 июня секретарь СНБО Алексей Данилоа предупредил о вероятности дистанционного обучения осенью.