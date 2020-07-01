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В Днепре появились граффити с портретом Романа Шухевича

В городе также есть улица главнокомандующего УПА.

На Сичеславской набережной в Днепре появилось граффити с портретом главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Его создали общественные активисты ко дню рождения украинского политического деятеля, передает Радио Свобода.

По словам одного из инициаторов Андрея Кулиша, новый объект создали за несколько часов в месте, которое имеет неформальное название "арт-квартал".

Фото: radiosvoboda.org

Рядом с портретом разместили слова Романа Шухевича: "Мудрого не одурити, чесного не купити, сильного не здолати" ("Мудрого не обмануть, честного не купить, сильного не одолеть", - ред.).

В ноябре 2015 году в Днепре в связи с "законами о декоммунизации" изменили названия 259 объектов топонимики. Тогда в городе появилась улица Романа Шухевича.

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