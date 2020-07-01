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"Укрзализныця" начала продавать билеты на шесть поездов в курортные города

Снова начинают курсировать поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку.

"Укрзализныця" начала продавать билеты на шесть поездов в курортные города
Фото: sannews.com.ua

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на шесть поездов дальнего следования. В частности, с этой недели возобновят курсирования поезда в Херсон, Бердянск и Новоалексеевку, информирует пресс-служба компании.

  • Поезд №375/376 Харьков - Херсон будет курсировать ежедневно из Харькова с 5 июля, из Херсона с 6 июля.
  • Поезд №86/85 Львов - Новоалексеевка будет отправится из Львова 5 июля, из Новоалексеевки 6 июля. До 12 сентября он будет курсировать ежедневно, после 13 сентября - через день.
  • Поезд №88/87 Ковель - Новоалексеевка будет курсировать из Ковеля с 7 июля через день по нечетным, из Новоалексеевки - с 8 июля через день по четным.
  • Поезд №110/109 Львов - Херсон будет курсировать ежедневно из Львова с 3 июля, из Херсона с 4 июля.
  • Поезд №261/262 Харьков - Бердянск будет курсировать из Харькова с 3 июля по 5 сентября через день по нечетным, из Бердянска - с 4 июля по 6 сентября по четным дням.
  • Поезд №282/281 Хмельницкий - Геническ будет курсировать из Хмельницкого через день с 8 июля, из Геническа через день с 9 июля.

В "Укрзализныце" напомнили, что для посадки в поезд пассажирам обязательно нужно надеть защитную маску, а также, заходя на вокзал и садясь в вагон, пройти температурный скрининг. Учитывая меры безопасности, пассажирам рекомендуют как можно меньше передвигаться по вагонам. Временно в поезде не будут предлагать напитков и кондитерских изделий.

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