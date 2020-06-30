"Укрзализныця" частично переводит сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

В конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

С 1 июля "Укрзализныця" переводит на четырехдневную рабочую неделю сотрудников аппаратов управлений центрального офиса компании, региональных филиалов и инженерно-технических работников.

Об этом сообщил и. о. главы правления Иван Юрик, говорится на сайте "УЗ".

Сотрудников, работающих по скользящему графику, занятых на работах капитального характера - ремонту, обслуживанию и наладке основного техоборудования, по непосредственной перевозке грузов и пассажиров и их обслуживания введение неполной рабочей недели не коснется.

Юрик напомнил, что сегодня "УЗ" наработаны и внедряются антикризисные меры для скорейшего преодоления вызовов, стоящих перед компанией в результате пандемии коронавируса.

"Нам уже удалось достичь стабилизации ситуации благодаря ряду мер экономии на неприоритетных расходах, рационализации объема ремонтов и обслуживания, активной борьбе с коррупцией, получении дополнительных доходов от продажи непригодного к использованию имущества. Сейчас мы должны сосредоточиться на перевозочной работе и наших клиентах. Важно, чтобы все процессы работали четко и на соответствующей мощности до запроса реального сектора экономики. Условия труда железнодорожников, которые отвечают за непрерывность движения поездов, будут сохранены", - сказал он.

Глава "УЗ" подчеркнул, что сокращение рабочей недели для отдельных работников - это вынужденный шаг, о котором было заранее сообщено, и уже в конце августа компания вернется к пересмотру срока действия этого решения.

"Все будет зависеть от восстановления экономики Украины и объемов грузовых железнодорожных перевозок. Я уверен, что компания справится с этим кризисом и выйдет из него более сильной и эффективной", - добавил Юрик.

Напомним, международный аэропорт "Киев" вынужденно сокращает половину сотрудников, чтобы спастись от банкротства после падения пассажиропотока из-за пандемии коронавируса.