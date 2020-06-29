С начала суток на Донбассе семь обстрелов, двое бойцов ранены

В понедельник, 29 июня, в зоне боевых действий на Донбассе произошло семь обстрелов со стороны вооруженных формирований, поддерживаемых Россией.

Двое военных получили осколочные ранения во время обстрела позиций возле поселка Крымское.

Пресс-центр операции Объединенных сил информирует о том, что враг обстрелял украинских военных, использовав минометы 120-го калибра, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"В ответ на действия противника, которые несли угрозу жизни и здоровью военнослужащих, наши защитники открывали огонь", - говорится в вечерней сводке.

Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики дважды обстреляли украинских военных вблизи хутора Вильный. Противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Три раза агрессор нарушал режим прекращения огня около Крымского. "Сначала российские наемники использовали автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие, а позже враг применил по нашим оборонным укреплениям еще и минометы калибра 120 мм, которые давно должны быть отведены от линии боевого соприкосновения", - отмечают в штабе ООС.

Также оккупанты дважды открывали огонь в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Березового. На этом участке фронта противник обстреливал украинских воинов из ПТРК, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Сообщается, что раненых украинских военных доставили в военно-медицинское учреждение, где им оказали помощь.

Напомним, что 28 июня на Донбассе произошло восемь обстрелов. Потерь среди военных не было, хотя боевики использовали артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 82 мм, различные гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

27 июня боевики 12 раз обстреляли позиции сил Операции объединенных сил. В этот день погиб 37-летний сержант 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" Иван Дедюх из Тернополя, еще трое солдат были ранены.