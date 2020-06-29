Во вторник в Киеве ожидается гроза

30 июня в Киеве ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, ветер западный, 5-10 м/с, температура ночью +18...+20, днем +26...+28.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины - переменная облачность, ночью и утром значительные дожди, грозы, местами град, днем без осадков, ветер западный, 5-10 м/с, ночью и утром местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +13...+18, днем +22...+27. В Карпатах ночью и утром значительные дожди, днем без осадков, температура ночью +11...+16, днем +18...+23.

В северных областях - переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +15...+20, в Сумской +13...+18, днем +24...+29.

В центральных областях - переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +15...+20, днем +24...+29.

На востоке Украины - также переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью +13...+18.

На юге - переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +17...+22, днем +29...+34.

В Крыму - переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь с грозой, местами град, ветер западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с, температура ночью +17...+22, днем +29...+34.

28 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла +23...+28, в Днепре в пределах Киева +25.