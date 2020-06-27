В воскресенье в Киеве без осадков, +29…+31

28 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременный дождь, днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+31 градус.

В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +12…+17 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.

В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +27…+32 градуса.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +27…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +28…+33 градуса.

В Ялте без осадков. Температура ночью +16…+18 градусов, днем +30…+32 градуса.

27 июня в 9:00 температура воды в Черном и Азовском морях составляла 23-27 градусов, в Днепре в пределах Киева - 25 градусов.