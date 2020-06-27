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В "серой зоне" между КПВВ застряли более 30 человек

Люди написали письмо главарю "ДНР" Пушилину.

В "серой зоне" между КПВВ застряли более 30 человек
Иллюстративное фото
Фото: UNHCR Ukraine

На Донбассе в "серой зоне" между КПВВ "Новотроицкое" и пунктом пропуска боевиков "Еленовка" находятся 35 человек, которым группировка "ДНР" отказала в пропуске.

Об этом сообщают Новости Донбасса.

Люди написали обращение к главе группировки "ДНР" Денису Пушилину с просьбой пропустить их.

В письме сообщается, что 30 человек прибыли к пункту пропуска "Еленовка" сегодня, 26 июня.

Фото: novosti.dn.ua

Сложная ситуация с пересечением КПВВ продолжается с начала недели. Ежедневно на ночь в пункте помощи ГосЧС при КПВВ остается 30-40 человек. Их состав и количество меняется, так как части граждан удается решить проблему с отсутствием приложения.

Накануне более сорока человек, которые из-за невозможности установить мобильное приложение "Дій вдома" для прохождения самоизоляции вынужденно находились на КПВВ "Новотроицкое". Сегодня 17 из них, кому все-таки не удалось установить приложение, отправились на обсервацию.

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