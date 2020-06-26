Служба безопасности Украины заявила о предотвращении поджога одесской мечети. На сайте СБУ утверждается, что задержаны двое человек из неонацистской организации, лидера которой разоблачили на прошлой неделе.

СБУ подозревает, что они координировались российскими спецслужбами.

Фото: od.gp.gov.ua

"В ночь с 25 на 26 июня сотрудники СБУ задержали в центре Одессы двух участников неонацистской организации при попытке поджога культового исламского сооружения с использованием двух бутылок с зажигательной смесью. СБУ установила, что один из задержанных прибыл в Украину после длительного проживания в РФ", - сообщает пресс-центр СБУ.

Во время досмотра и обысков по адресам проживания задержанных были найдены бутылки с зажигательной смесью, телефоны и записные книжки с доказательствами планирования террористического акта ко дню крымскотатарского флага, который отмечается 26 июня. По информации "Думской", планировался поджог мечети на Балковской улице

Фото: od.gp.gov.ua

Открыто производство по статье "Теракт" (ч.2 ст.258 Уголовного кодекса).

Его целью должна была стать "дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине и свержение конституционного строя".

Напомним, в начале мая Служба безопасности Украины задержала двух человек, которые подозреваются в попытке поджога херсонской синагоги 20 апреля. Их тоже назвали неонацистами, а преступление связали с днем рождения Гитлера.