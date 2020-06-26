​На западе Украины подтоплены 262 населенных пункта, разрушены 154 км дорог и 57 мостов, - ГосЧС

В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены семь населенных пунктов в двух областях Украины, подтопленными остаются 262 населенных пункта.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 7 утра 26 июня остаются обесточенными 7 населенных пунктов в двух областях, а именно: Ивано-Франковская - 6 и Черновицкая - 1. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Интенсивные осадки в течение 22-24 июня привели к паводкам в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях.

Всего подтопдлено 262 (было 342) населенных пункта (Ивано-Франковская (202), Черновицкая (45), Львовская (11), Тернопольской (4), подтоплено 7 тыс. 731 дом (было 14 тыс. 471) (Ивано-Франковская (6 тыс. 653), Черновицкая (1 тыс. 49), Львовская (1), Тернопольской (118), 13 объектов социальной и бытовой сферы (было 17), затоплены 4 тыс. 553 подвала (было 7 тыс. 100), (Ивано-Франковская (3 тыс. 694), Черновицкая (763), Тернопольская (60), Львовская (36), 12 тыс. 411 приусадебных участков (было 22 тыс. 25) (Ивано-Франковская (8 тыс. 579), Черновицкая (3 тыс. 543), Тернопольская (262), Львовская (27), разрушены 154 км автодорог (было 342) (Ивано-Франковская (152), Черновицкая (1,4), Львовская (0,2) и 57 мостов (было 123) в Ивано-Франковской 122 и Львовской - 1; повреждено 598 км автодорог (было 655) и 172 моста (было 215) (Ивано-Франковская (550 км дорог и 148 мостов), Львовская (0,2 км автодорог), Черновицкая (47,8 км автодорог и 17 мостов), 280 м дамб (№ 15б - 150 м; № 21А - 60 м; №5 - 70 м; № 9 - 370 м) в Черновицкой области.

Напомним, утром 24 июня премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Июньский паводок на западе Украины в 2020 году, по словам премьер-министра, превысил по масштабам наводнение 2008 года, которое считалось сильнейшим за полвека. На пике паводка, 28 июля 2008 года, были подтоплены более 40 тысяч домов и 33 тысяч га сельхозугодий. Были повреждены сотни мостов, размыто 680 км дорог. Убытки оценивались в 3-4 млрд гривен.

В результате нынешнего паводка были подтоплены 10 тысяч домов. Сумма убытков пока не подсчитана.