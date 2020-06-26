В МВД назвали основную версию взрыва дома на Позняках

Взрыв в многоэтажном доме на Позняках в Киеве мог произойти из-за несоблюдения технологий поверки счетчиков. Это основная версия следствия.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко в эфире "Право на власть".

Он отметил, что пока в этом деле нет предъявленных подозрений ни одному человеку.

"Но основная версия, по которой работает прокуратура вместе с полицией - это проверка соблюдения технологий поверки счетчиков сотрудниками компании "Киевгоргаз". Действительно, до этого страшного взрыва, который привел к 5 жертвам, были поверки счетчиков. Счетчики снимались, заменялись на специальные трубочки, и были сообщения свидетелей, что был запах газа", - сказал Геращенко.

По его словам, если действительно будет достаточно оснований считать, что взрыв вызвали непрофессиональные действия сотрудников "Киевгоргаза", то могут быть иски в суд и компенсации всех затрат, которые понесли жители этого дома и государство.

Ранее сообщалось, что по факту взрыва на Позняках в Киеве проходят обыски в газораспределительной компании, которая обслуживала многоэтажку.

Прокуратура возбудила дело по ч. 2 ст. 270 (нарушение правил безопасности при обращении с газом, что привело к тяжелым последствиям, гибели и травмированию людей) Уголовного кодекса Украины.