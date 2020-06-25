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Для преодоления последствий наводнения в Карпатах привлекли шесть вертолетов МВД

Они базируются на аэродроме Ивано-Франковска.

Для преодоления последствий наводнения в Карпатах привлекли шесть вертолетов МВД
Фото: mvs.gov.ua

Для преодоления последствий наводнения в Карпатах по решению министра внутренних дел Арсена Авакова задействовано шесть единиц авиационной техники.

Об этом сообщается на сайте МВД.

От ГосЧС на аэродроме Ивано-Франковска базируются два французских вертолета Н-225 Super Puma бортовой № 52 и ЕС-145 Eurocopter бортовой № 43. Они ежедневно осуществляют воздушную разведку, перевозки личного состава, эвакуации пострадавших, опрокидывания оперативных групп и доставку необходимых грузов. Еще один вертолет Н-225 Super Puma бортовой №55 дежурит в Киеве в аэропорту "Жуляны".

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

От Национальной гвардии на аэродроме Ивано-Франковская базируются: два вертолета Ми-8 бортовые № 28 и 29, которые так же работают ежедневно с аналогичными задачами, которые определяет оперативный штаб ликвидации последствий стихии. Еще один самолет НГУ Ан-72 дежурит в Киеве.

Фото: mvs.gov.ua

"Именно для подобных случаев МВД Украины и развивает в сотрудничестве с Францией Единую систему авиабезопасности и защиты", - подчеркнули в МВД.

Напомним, в июле 2018 года МВД подписало контракт с французским производителем Airbus Helicopters на закупку 55 вертолетов моделей H225, H145, Н125 для МВД. Airbus поставит для МВД 21 вертолет H225, 24 вертолета H125 и 10 вертолетов H145 (восемь в пятилопастной компоновке, два - в четырехлопастной).

В июне Аваков анонсировал новый контракт на вертолеты для МВД.

24 июня для эвакуации пострадавшего от паводков населения в Ивано-Франковскую область отправили четыре вертолета. На одном из них эвакуировали двоих беременных на поздних сроках женщин.

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