В Киеве в пятницу без осадков, до +31

На западной Украине в основном без осадков.

В Киеве 26 июня переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +29…+31 градус. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Львовской и Ивано-Франковской областях на протяжение суток, а днем в Черновицкой области местами кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных областях град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +25…+30 градусов. В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +10…+15 градусов, днем +18…+23 градуса.

На севере Украины малооблачно, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус.

В центре Украины малооблачно, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +26…+31 градус.

На востоке Украины малооблачно, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10…+15 градусов, в Донецкой области +12…+17 градусов, днем +26…+31 градус.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +27…+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +25…+30 градусов.

Напомним, что вследствие паводков из-за ухудшения погодных условий на западе Украины за 22-24 июня подтопленными оказались 285 населенных пунктов в четырех областях. Сильнее всего пострадала Ивано-Франковская область.