Глава Львовской ОГА раскритиковал Садового за ослабление карантина

Из-за показателей заболеваемости во Львове облсовет не может ослабить карантин.

Глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что "показатели заболеваемости Львова держат в заложниках всю область" и облсовет не может ослабить карантин из-за показателей заболеваемости во Львове.

Об этом Козицкий написал в Facebook."Глава города (Андрей Садовый, - ред.) объяснил такие послабления как вынужденный шаг для сохранения малого и среднего бизнеса. Решение не соответствует постановлению Кабмина №392 и решению областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", - отметил глава ОГА.

Кроме того, Козицкий посоветовал Садовому почитать статью 325 УК о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений.

"Кто возьмет на себя ответственность после того, как количество заболеваний резко пойдет вверх после карантинных послаблений в самом Львове? Львовский городской голова готов лично взять на себя ответственность, если количество больных увеличится?", - спрашивает глав ОГА.

За последние 5 дней, отмечает Козицкий, в области зафиксировали 613 новых случаев заболевания COVID-19, из них 335 - во Львове.

Ранее сообщалось, что во Львове разрешили работу ресторанов и кафе, спортивных и фитнес-клубов.

Вместе с тем по данным Минздрава, по состоянию на 24 июня Львовская область зачислена к регионам с широким распространением коронавируса по одному из критериев оценки: процент выявления больных остается выше (20,4%), чем определено правительством - 11%.

Накануне главный санврач Виктор Ляшко допустил ужесточение карантина в трех областях, в т.ч. во Львовской.