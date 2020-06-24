Повені на заході України. Евакуація місцевих мешканців та мільйонні збитки (ФОТО)

Станом на ранок вівторка 24-го червня в Івано-Франківській області підтоплено майже 5 тисяч житлових будинків, зруйновано 90 мостів та 1850 метрів берегоукріплень . Загинуло троє людей, один зник безвісти.

Фото: dsns.gov.ua

Цьогорічне стихійне лихо, ймовірно, вже перевершило масштаби 2008-го року. Тоді негода завдала збитків понад 4 мільярди гривень, загинуло 39 людей. Голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федоров заявив, що цьогорічні збитки від паводків в області становлять майже 400 мільйонів гривень.

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

У місті Галичі затопило районну лікарню. Наразі там проходить евакуація хворих, серед них є інфіковані на коронавірус. Заблокована дорога на гірськолижний курорт “Буковель”, оскільки стався зсув грунту на дорозі між селом Микуличин та містом Яремче, де розташований відпочинковий комплекс. Також вдруге зруйнувано міст поблизу міста Калуш, який відновлювали після повені 2008-го.

Фото: kurs.if.ua

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Татарів Яремчанської МР

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області В селі Микуличин, Яремчанська МР, зійшов селевий потік на автомобільну дорогу Львів-Мукачево, проїзд заблоковано.

Негода вирує і на Буковині. У понеділок 23-го червня там оголосили червоний рівень небезпеки через паводки на річці Прут. Мер Чернівців Олексій Каспрук закликав жителів міста бути готовими до повені: “Сьогодні місто і громаду нашу серйозне випробування. За повідомленням метеорологів, очікується підняття рівня води в Пруті до 6 — 6,5 метрів. Це фактично дорівнює повені 2010 року”. Паводки можуть призвести до підтоплення місцевих ринків — Калинівського та Добробут.

Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Фото: Управління ДСНС України у Чернівецькій області

Наразі скасовано також міжобласне сполучення між Івано-Франківською та Закарпатською областями у межах Рахівського району. Через дощі рівень води в річці Тиса підвищився та зруйнував окремі ділянки автомобільних доріг. Голова Закарпатської ОДА Олексій Петров повідомив, що негода вже завдала інфраструктурних збитків на 125 мільйонів гривень. Під паводків постраждало 12 населених пунктів у трьох районах — Хустському, Тячівському та Рахівському. Інформації про загиблих немає.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Рятувальники допомагають мешканцям села Завадка на Калущині

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Укріплення дамби смт. Отинія

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Рятувальні роботи в селі Кропивник Калуського району

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Рятувальні роботи в селі Кропивник Калуського району

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Рятувальні роботи в селі Кропивник Калуського району

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Рятувальники перевозять людей через водні перешкоди в селі Вовчинець Івано-Франківської міськради

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Рятувальники визволяли корову, яка опинилася у водній пастці в м. Болехів

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: mvs.gov.ua

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області

Фото: Управління ДСНС України в Івано-Франківській області Рятувальні роботи на території Яремчанської міської ради

Фото: Управління ДСНС України у Закарпатській області