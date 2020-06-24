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Возле Калуша снова смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения

Этот мост уже был разрушен наводнением в 2008 году.

Возле Калуша снова смыло мост, который строили семь лет после прошлого наводнения
Фото: kurs.if.ua

В Ивано-Франковской области возле города Калуш разрушился мост через реку Лимницу, который семь лет восстанавливали после наводнения 2008 года.

Об этом сообщает местный сайт "Курс".

Этот мост уже был разрушен наводнением в 2008 году. Несколько лет местным жителям приходилось добираться до Калуша через Добровляни или Вистовую.

В октябре 2015 года состоялось торжественное открытие и освящение нового пешеходного моста.

Фото: kurs.if.ua

Напомним, сегодня утром премьер-министр Денис Шмыгаль, министр внутренних дел Арсен Аваков, глава ГосЧС Николай Чечеткин и командующий Национальной гвардии Николай Балан экстренно отправились на Прикарпатье для координации сил в преодолении непогоды и проведения воздушного мониторинга затопленных районов.

Ранее ГосЧС объявила штормовое предупреждение в связи с паводком в Черновцах.

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