В городе Березно в Ровенской области 23 июня на встрече народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между полицией и представителями Нацкорупса.
Об этом информирует пресс-служба полиции.
По данным полиции, всего на площадь Независимости в центре города пришли около 130 человек.
В Нацкорпусе заявили, что пришли на встречу с нардепом Сергеем Литвиненко, чтобы тот объяснил свои слова на брифинге в Верховной Раде 5 июня про намерения провести выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
В результате между представителями нардепа и активистами произошла драка.
В полиции сообщили, что задержали 15 человек, причастных "к хулиганским действиям". Среди прочего полиция сделала несколько предупредительных выстрелов.
Во время инцидента, в частности, были брошены пиротехнические изделия, от одного из них пострадал начальник патрульной полиции Ровенской области Сергей Мерчук.
В Нацкорпусе заявляют, что среди пострадавших - руководитель Ровенского отделения Нацкорпуса Игорь Сухий.
Активисты отмечают, что Литвиненко заручился поддержкой представителя партии ОПЗЖ Ильи Кивы и его организации "Патриоты - За життя!".
Комментируя сегодняшние события в Ровно сам Кива пообещал предоставить в том числе и силовую поддержку Литвиненко.