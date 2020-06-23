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В Ровенской области на встрече с нардепом подрались представители Нацкорпуса и полиция

Начальник патрульной полиции области пострадал от взрыва пиротехники. Задержаны 15 человек.

В городе Березно в Ровенской области 23 июня на встрече народного депутата от "Слуги народа" Сергея Литвиненко с избирателями произошли столкновения между полицией и представителями Нацкорупса.

Фото: nationalcorps.org

Фото: nationalcorps.org

Об этом информирует пресс-служба полиции.

По данным полиции, всего на площадь Независимости в центре города пришли около 130 человек.

Фото: nationalcorps.org

В Нацкорпусе заявили, что пришли на встречу с нардепом Сергеем Литвиненко, чтобы тот объяснил свои слова на брифинге в Верховной Раде 5 июня про намерения провести выборы на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В результате между представителями нардепа и активистами произошла драка.

Фото: nationalcorps.org

В полиции сообщили, что задержали 15 человек, причастных "к хулиганским действиям". Среди прочего полиция сделала несколько предупредительных выстрелов.

Во время инцидента, в частности, были брошены пиротехнические изделия, от одного из них пострадал начальник патрульной полиции Ровенской области Сергей Мерчук.

В Нацкорпусе заявляют, что среди пострадавших - руководитель Ровенского отделения Нацкорпуса Игорь Сухий.

Активисты отмечают, что Литвиненко заручился поддержкой представителя партии ОПЗЖ Ильи Кивы и его организации "Патриоты - За життя!".

Комментируя сегодняшние события в Ровно сам Кива пообещал предоставить в том числе и силовую поддержку Литвиненко.

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