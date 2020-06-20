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Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре арестовали без права залога

Задержанным оказался 49-летний местный житель.

Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре арестовали без права залога
Фото: dp.npu.gov.ua

Подозреваемого в убийстве полицейского в Днепре арестовали на 60 суток без права залога. Об этом сообщили в областной полиции.

Задержанным оказался 49-летний ранее не судимый житель Днепра.

Напомним, вечером 19 июня во время задержания за совершение разбойного нападения мужчина выстрелил из пистолета Макарова в 26-летнего работника полиции. Полицейский, будучи раненым и истекая кровью, все же задержал подозреваемого. А после того, как надел на него наручники, умер.

Производство открыли по статье 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Максимальное наказание - пожизненное заключение.

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