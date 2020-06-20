Турчинов выдал сатирическую сказку об украинской современности

В издательстве ее описали как антиутопию XXI века.

Бывший секретарь СНБО и глава Верховной Рады Александр Турчинов написал сказку об украинской современности.

"Учитывая, что многие украинцы ну очень любят сказки, решил быть в тренде. Вышла моя "Сказка о Добромоле". Она веселая и одновременно грустная, как и наша жизнь. Книга рассчитана на сознательных и разумных читателей, которые не голосуют за сказочных персонажей", - написал Турчинов на своей странице в фейсбук.

Книга вышла на украинском и русском языках в издательстве "Днепр".

В описании сказано, что "Сказка о Добромоле" - это гротеск на нашу современность.

"Рассказ воспринимается как антиутопия ХХІ века, своеобразное «кривое зеркало» современного общества. Эта книга-предостережение адресуется широкому кругу читателей", - говорится в описании.

Иллюстрации к книге выполнил украинский карикатурист Юрий Журавель.

Александр Турчинов в феврале 2014 был главой Верховной Рады. После побега Януковича назначен на должность и.о. президента Украины.

С 2014 до 2019 года был секретарем Совета нацбезопасности и обороны.

Турчинов является автором ряда художественных книг, самые известные из них - «Иллюзия страха», «Свидетельство», «Тайная вечеря», «Пришествие». По триллеру «Иллюзия страха» в 2008 году был снят одноименный фильм, который даже выдвигали от Украины на премию «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».