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Бывшего правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен

Он организовал преступную группу.

Бывшего правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен
Фото: Александр Рудоманов

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в отмывании 120 млн грн пяти членам преступной группы, организованной бывшим правоохранителем. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбук.

"Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Преступники получили таким образом около 120 млн гривен.

Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям: 

  • ч. 2 и 3 ст. 27 (виды соучастников), 
  • ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору), 
  • ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), 
  • ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) 
  • ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег.

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