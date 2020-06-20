Бывшего правоохранителя подозревают в отмывании 120 млн гривен

Прокуратура Киева сообщила о подозрении в отмывании 120 млн грн пяти членам преступной группы, организованной бывшим правоохранителем. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбук.

"Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставлении им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем", - говорится в сообщении.

Преступники получили таким образом около 120 млн гривен.

Организатору и четырем участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по пяти статьям:

ч. 2 и 3 ст. 27 (виды соучастников),

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору),

ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей),

ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам)

ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Напомним, в декабре 2019 года Зеленский подписал закон о противодействии отмыванию денег.