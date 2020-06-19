В Александровской больнице переполнено отделение реанимации, - главврач

Главврач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко заявила, что нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, увеличилась, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации.
Об этом она рассказала в эфире "Сніданок з 1+1", передает "Интерфакс-Украина".
"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", - рассказала Антоненко.
Она подчеркнула, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса даже до поступления результатов тестов.
"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких ", - рассказала врач.
Кроме того, по ее словам, болезнь сопровождается большой воспалительной реакцией.
"Дексаметазон" (лекарство, - ред.). действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается до лечения пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус ", - добавила Антоненко.
Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови.
Напомним, Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом. Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест. В столице таких больниц семь, в том числе и Александровская.
В марте мэр Киева Виталий Кличко снял репортаж из Александровской больницы.