В Александровской больнице переполнено отделение реанимации, - главврач

Нагрузка на больницы, в которых лечат больниых коронавирусом, увеличилась.

Главврач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко заявила, что нагрузка на больницы, предназначенные для помощи больным коронавирусом, увеличилась, особый прирост больных медики фиксируют в реанимации.

Об этом она рассказала в эфире "Сніданок з 1+1", передает "Интерфакс-Украина".

"Переполнено отделение реанимации. Последний месяц восемь-десять тяжелых больных, из которых от одного до трех инфицированные находятся на аппарате искусственной вентиляции легких. Уменьшение количества смертей мы не наблюдаем. Тяжелая категория больных с выраженной дыхательной недостаточностью умирают", - рассказала Антоненко.

Она подчеркнула, что врачи уже четко различают симптомы коронавируса даже до поступления результатов тестов.

"Клиническая картина типична. Большой процент больных COVID-19 поступают в больницу с высокой лихорадкой сразу. Мы ее уже отличаем от пневмонии, которая также наблюдается. Даже если нет положительного ПЦР-теста, то есть клиническая картина. Есть определенные изменения на компьютерной томографии легких ", - рассказала врач.

Кроме того, по ее словам, болезнь сопровождается большой воспалительной реакцией.

"Дексаметазон" (лекарство, - ред.). действительно влияет, уменьшает воспалительный процесс и депрессию иммунной системы. Именно поэтому он назначается до лечения пациентов, но он никоим образом не влияет на вирус ", - добавила Антоненко.

Она также отметила, что в последнее время в протокол лечения больных также добавили препараты-антикоагулянты, которые препятствуют свертыванию крови.

Напомним, Минздрав определил 240 больниц для пациентов с коронавирусом. Для госпитализации подготовили больше 4 тысяч боксов и 67 тысяч койко-мест. В столице таких больниц семь, в том числе и Александровская.

В марте мэр Киева Виталий Кличко снял репортаж из Александровской больницы.