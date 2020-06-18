Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
Ученые нашли препарат, который помогает снизить смертность от Covid-19
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
В Украине снова антирекорд новых случаев COVID-19 - 829 за сутки
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
Андрей Ермак: «Не надо каждый раз подчеркивать красные линии. Они у нас внутри прошиты на подкорке. И у Президента, и у меня»
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
В Украине за сутки заболело и умерло от коронавируса рекордное количество людей
Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году
Зеленский внес законопроект об отмене государственной итоговой аттестации в 2020 году
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
В Одессе упал легкомоторный самолет, погибли два пилота (обновлено)
В Одессе упал легкомоторный самолет, погибли два пилота (обновлено)
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка
На платформе станции метро "Театральная" в Киеве произошла драка
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
​Новые параметры адаптивного карантина позволят Киеву и Черновицкой области перейти к смягчениям
ГлавнаяОбществоЗдоровье

На Закарпатье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточают карантин

Вновь закрывают спортзалы и детские сады. 

На Закарпатье из-за ухудшения ситуации с коронавирусом ужесточают карантин
Фото: facebook/Чернівецька обласна державна адміністрація

В Закарпатской области из-за ухудшения ситуации с COVID-19 вводят ужесточенные карантинные меры. Такое решение вынесла региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил на своей странице в Facebook глава Закарпатской ОГА Алексей Петров. 

"В последние дни в области фиксируют антирекорды обнаруженных заболевших COVID-19. Количество новых случаев за последние семь дней составляет 32,07 на 100 000 населения, при заявленном показателе, который необходим для смягчения карантина,  не более 12", - сообщил он.

По всей области до улучшения эпидемиологической ситуации и вынесения решения запрещены:

  • проведение массовых культурно-развлекательных мероприятий, в которых запланировано участие более чем 20 человек
  • организация и проведение свадеб при участии более 10 человек
  • проведение поминок и ритуальных мероприятий при участии более 10 человек в помещениях и 20 - на открытом воздухе
  • работа спортзалов, фитнес-центров, тренажерных залов, проведение спортивных мероприятий на стадионах с количеством участников более 20 человек
  • работа дошкольных образовательных учреждений
  • работа спа-зон, бассейнов и развлекательных заведений
  • работа ресторанов, кафе и других заведений в закрытых помещениях
  • межобластные пассажирские перевозки автомобильным транспортом

На автодороге Киев-Чоп возобновляется работа КПП с проведением температурного скрининга всем, кто въезжает в область.

Разрешены работа отелей (кроме ресторанов бассейнов и спа-зон), перевозки пассажиров в городском, пригородном, междугородном сообщении внутри области при условии количества пассажиров, которое равно числу сидячих мест. Также можно ездить на железнодорожном транспорте, в том числе и за пределы области. 

Позволено посещение занятий в группах не более 10 человек в учреждениях образования, проведение подготовки и государственной квалификационной аттестации и другие необходимые для получения образования взрослыми мероприятия.

В области будут проводить рейды с проверкой на соблюдение мер карантина бизнеса и граждан.

Напомним, что 29 мая закарпатская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций позволила перейти на второй этап смягчения карантина, который в других областях начался с 22 мая. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также