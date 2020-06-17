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Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)

Премьер Шмыгаль призвал украинцев "не отрываться от реальности" и соблюдать ограничительные меры.

Кабмин решил продлить адаптивный карантин до 31 июля (обновлено)
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров продолжит действие адаптивного карантина до 31 июля.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В связи с ростом коронавирусных больных, мы продлим действие адаптивного карантина - до 31 июля текущего года", - сказал он.

Премьер призвал украинцев "не отрываться от реальности" и выполнять карантинные ограничения: надевать маски, соблюдать дистанцию и пользоваться санитайзерами.

По словам Шмыгаля, правительство также собирается внести изменения в соответствующее постановление, чтобы предусмотреть возможность ужесточения карантина, если будет такая необходимость.

Обновление. В правительстве уточнили, что продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без  средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещено перевозить пассажиров больше, чем мест для сидения.

Также Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантина (запрет проведения мероприятий, рааботы транспорта, и прочее).

"Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%;  среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев 100 тыс. населения", - отмечается в сообщении.

Решение об усилении или ослаблении ограничительных мер и в дальнейшем будут принимать региональные комиссии  на основе оценки эпидситуации.

Напомним, Кабмин ввел адаптивный карантин с 22 мая по 22 июня. Сообщалось, что граничения будут смягчать раз в 10 дней при соблюдении условий.

Первый этап смягчения в Украине начался с 12 мая - были открыты парки, скверы, парикмахерские, салоны красоты летние площадки кафе и ресторанов.

По состоянию на 14 июня Минздрав констатировал, что Киев и 10 областей не готовы к дальнейшему ослаблению карантина.

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