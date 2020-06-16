Зеленский ответил на петицию о "недопущении принудительного тестирования и вакцинирования"

Он напомнил о том, что граждане обязаны не допускать вредительство здоровью других.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию под названием "Не допустить принудительного тестирования и вакцинирования", которая набрала боле 25 000 подписей. Он напомнил гражданам, что законодательство устанавливает обязанность граждан не вредить здоровью других, пишет "Интерфакс-Украина".

"При этом предусмотрено, что в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия в порядке, установленном законами Украины (часть 2 ст. 30 Основ законодательства Украины о здравоохранении)", - отмечается в ответе Зеленского.

Президент отметил, что украинские законы предусматривают обязательность прививок от туберкулеза, полиомиелита, дифтерии, коклюша, столбняка и кори. Согласно с законами "О защите населения от инфекционных болезней" и "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения", обязательному вакцинированию подлежат работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников и распространению ими инфекционных болезней.

Также обязательные профилактические прививки могут проводится при угрозе возникновения особо опасной инфекционной болезни или массового распространения этого заболевания.

Относительно COVID-19 Зеленский отметил, что в Украине действуют обновленные медицинские стандарты оказания медицинской помощи в случае коронавирусной инфекции и организации противоэпидемических мероприятий, которые согласуются с рекомендациями ВОЗ и адаптированы к системе здравоохранения Украины. В этих стандартах есть пункт о тестировании на коронавирус пациентов с характерными симптомами.

"Безусловно, человечество снова в своей современной истории столкнулось с крайне опасной угрозой, которая изменила привычный образ жизни каждого человека. В связи с вышеизложенным мною предложено премьер-министру Украины Денису Шмыгалю принять дополнительные системные меры по защите населения от инфекционных болезней", - подчеркнул в своем ответе президент.

В тексте петиции автор просил "не допустить возможности принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая те или иные карантинные мероприятия, обеспечив их естественное право на личную неприкосновенность и уважение достоинства личности".

Напомним, что Владимир Зеленский поставил задачу усилить переговоры на международной арене по сотрудничеству в приобретении вакцины против COVID-19.