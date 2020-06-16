Аэропорт "Киев" не смог начать международные рейсы из-за карантина

Один столичный аэропорт обслуживает рейсы, а второй - нет.

Адаптивный карантин привел к тому, что аэропорту "Киев" имени Сикорского не разрешено выполнять международные авиарейсы, а второму столичному аэропорту "Борисполь" - можно.

В фейсбуке аэропорта "Киев", расположенного в черте города, говорится, что он "не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени, 17.06.2020 в связи с продлением действия карантина COVID-19 в Киеве".

В аэропорту призвали пассажиров внимательно следить за расписанием рейсов и уточнять информацию у представителей авиакомпаний.

Первый международный рейс в Жуляны вечером 15 июня должна была выполнить авиакомпания "Белавиа". На 16 июня также были запланированы несколько рейсов WizzAir и "БелАвиа". Их пришлось отменить.

В это же время аэропорт "Борисполь", расположенный на территории Киевской области, международные рейсы выполняет.

Напомним, что по состоянию на утро 16 июня Киев превышает допустимый показатель инцидентности коронавируса, а в Киевской области он ниже.