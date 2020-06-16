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В Киеве за сутки подтвердили 28 новых случаев COVID-19

На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания.

В Киеве за сутки подтвердили 28 новых случаев COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 увеличилось на 28 человек, двое пациентов скончались. Об этом сообщил на брифинге мэр столицы Виталий Кличко.

"Друзья! Количество жителей Киева, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилась на 28 человек. Двое больных умерли. На сегодня в столице уже 3985 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

Среди заболевших - 17 женщин в возрасте от 20 до 92 лет и девочка, которой 9 лет. Также заболели 9 мужчин возрастом от 18 до 75 лет и семилетний мальчик.

Всего госпитализировали двух пациентов, остальные заболевшие - на самоизоляции, под контролем медиков.

Больше всего случаев заболевания за сутки - в  Дарницком районе -7; Деснянском - 5; в Днепровском - 4 случая.

Кличко подчеркнул, что такое количество заболевших за сутки, к сожалению, не свидетельствует о том, что вирус резко отступил.

"Поскольку вчера в Минздраве, куда присылают все результаты лабораторных исследований, в связи с установкой новой программы по регистрации случаев заболевания и перебоями в работе интернета, некоторые данные обрабатывались с опозданием. "Киевский лабораторный центр МЗ Украины" делал исследования в обычном режиме, но смог внести данные в общую систему уже после отчетного времени", - подчеркнул мэр.

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19.

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