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В Украине за сутки зафиксировали 666 новых случаев COVID-19

Всего лабораторно подтверждены 32 476 случаев коронавируса.

В Украине за минувшие сутки зафиксировали 666 новых случаев коронавируса COVID-19в.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"За минувшие сутки заболели 666 человек. Из них 52 ребенка, а также 63 медработника", - заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Госпитализированы - 172 человека. Зафиксированы 11 летальных случаев. Выздоровели 275 пациентов.

Больше всего подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано во Львовской области (139), Ровенской области (104) и Волынской (61).

Всего по состоянию на 16 июня в Украине лабораторно подтверждены 32 476 случаев COVID-19.

Напомним, число жертв коронавируса в мире превысило 436 тыс. человек.

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