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За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

За сутки боевики семь раз открывали огонь.

За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Новолуганскому российские наемники в вечернее время дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Под обстрелами из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались украинские защитники неподалеку Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевки противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения, а еще один - боевое травмирования.

С начала текущих суток боевики открывали огонь вблизи Орехово - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в течение дня понедельника боевики один раз открывали огонь на Донбассе.

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