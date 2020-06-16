За сутки на Донбассе ранены четверо военнослужащих

За сутки боевики семь раз открывали огонь.

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" на подступах к Новолуганскому российские наемники в вечернее время дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Восток" враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Под обстрелами из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оказались украинские защитники неподалеку Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевки противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В результате обстрелов трое военнослужащих получили ранения, а еще один - боевое травмирования.

С начала текущих суток боевики открывали огонь вблизи Орехово - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, в течение дня понедельника боевики один раз открывали огонь на Донбассе.