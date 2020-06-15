Фото: Макс Требухов

Активисты перекрыли дорогу возле Шевченковского районного суда Киева, где избирают меру пресечения бывшему лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Люди ходят по проезжей части, таким образом заблокировав движения транспорта. Столкновений между актвистами и полицией нет.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, сегодня на акции в поддержку Стерненко под Шевченковским райсудом Киева задержали пятерых человек.

Как сообщалось, 24 мая 2018 года Стерненко оказал сопротивление двум мужчинам, которые пытались на него напасть. В результате один из нападавших получил смертельное ранение в живот и умер. Спустя два года Стерненко предъявили подозрение по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) и ч.2 ст.263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса.

По версии следствия, Стерненко, защищаясь во время нападения, ранил ножом двух человек, а потом догнал одного из них - Ивана Кузнецова - и нанес ему смертельное ранение в сердце. Тело погибшего было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки.

Cам Стерненко в интервью LB.ua говорил, что он выхватил нож у одного их тех, кто на него напал, и начал вслепую отмахиваться. После этого нападавшие начали убегать, а через 30-40 метров один их них упал - у него была серьезная рана на животе.

В пятницу, 12 июня Шевченковский суд возобновил избрание меры пресечения для Стерненко.